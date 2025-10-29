(16) 99963-6036
quarta, 29 de outubro de 2025
Habitação

Governo Federal inicia construção de 200 moradias populares na Av. Bruno Ruggiero Filho

29 Out 2025 - 11h05Por Da redação
Local onde está sendo realizada a obra - Crédito: Lourival Izaque Local onde está sendo realizada a obra - Crédito: Lourival Izaque

Mesmo diante de reclamações e protestos de moradores da região, o Governo Federal deu início recentemente às obras de um conjunto habitacional com 200 unidades na avenida Bruno Ruggiero Filho, em São Carlos. O empreendimento integra o programa Minha Casa Minha Vida e será chamado de Santa Felícia II. A obra está em fase de terraplanagem e demarcação do solo. 

De acordo com a placa instalada no canteiro de obras, a intervenção é realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos e conta também com a participação do Governo do Estado de São Paulo.

A obra teve início em 15 de outubro e tem previsão de conclusão para 15 de abril de 2027. O investimento total é de R$ 40.797.188,57. A construtora responsável é a Saned Engenharia e Empreendimentos S.A.

O empreendimento está sob administração da Caixa Econômica Federal, com apoio do Ministério das Cidades e do Ministério da Saúde, segundo as informações expostas na sinalização oficial.

Apesar da relevância social do projeto habitacional destinado a famílias de baixa renda, parte da comunidade do entorno tem manifestado preocupação com possíveis impactos urbanísticos e ambientais.

