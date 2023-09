Governo do Estado realiza visita técnica no Condomínio Vida Longa

Crédito: Divulgação

A Coordenadora do Programa São Paulo Amigo do Idoso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo, Daniele Ribeiro da Silva, acompanhada da secretária Executiva do Conselho Estadual do Idoso, Priscilla Cinopoli Dias de Campos, do Gerente de Obras da CDHU - Araraquara e Bauru, Gustavo Salmazo e do diretor regional da DRADS Araraquara (Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social), Paulo Albano Filho, esteve nesta sexta-feira (15/09) em São Carlos para fazer uma vistoria no Condomínio Residencial “Wilson Marques”, construído por meio do programa ‘Vida Longa’.

Os técnicos do estado foram recebidos pelo secretário municipal de Cidadania e Assistência Social, Rodolfo Hernane, pela adjunta, Ingridi Cazella, pelo ex-presidente da Prohab e atual secretário de Administração Regional, Walcinyr Bragatto e pelo Diácono Cláudio Biason, diretor presidente Caritas Diocesana São Carlos.

O Programa ‘Vida Longa’ é uma ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e a Prefeitura de São Carlos. Por esse convênio foram construídas 22 moradias para idosos na modalidade república (equipamento comunitário de moradia assistida e gratuita), um investimento de aproximadamente R$ 3,5 milhões.

A intenção é atender idosos (60 anos ou mais), sozinhos ou com vínculos familiares fragilizados, independentes para as atividades da vida diária, em situação de vulnerabilidade e risco social, com renda mensal de até 02 salários mínimos.

Vários itens de segurança e acessibilidade estão presentes no Residencial, portas e corredores mais largos, interruptores em quantidade e altura ideais, rampas e pisos antiderrapantes. Também serão oferecidos serviços comunitários de moradia assistida e gratuita, visando a oferta socioassistencial de acolhimento em República.

O município fez a doação do terreno e ficará responsável pela indicação dos beneficiários. "Estamos fazendo o cadastro nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), porém as regras para participar do processo foram impostas pelo Governo do Estado", explica Rodolfo Hernane.

A inauguração do Vida Longa São Carlos será no próximo dia 22 de setembro, às 10h, com a participação do secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento.

O Condomínio Residencial “Wilson Marques”, está localizada na rua João Tonassi, nº 351, no Jardim Hikare.

