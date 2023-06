Governo do estado libera recursos para construção da escola do Jardim Ipanema

O Governo do Estado de São Paulo anunciou a liberação de recursos para a construção de uma escola no Jardim Ipanema. A informação foi confirmada pelos secretários municipais Roselei Françoso (Educação) e João Muller (Obras Públicas) durante reunião nesta sexta-feira (16/06), com o coordenador de Infraestrutura e Serviços Escolares (CISE) da Secretaria Estadual de Educação, Fabrício Moura Moreira, na capital paulista.

Com previsão de custo de R$ 8,2 milhões a escola estadual do Jardim Ipanema já foi licitada pela Prefeitura de São Carlos. Nesta primeira etapa o Governo do Estado vai liberar R$ 1,6 milhão, ou seja, 20% do custo total, e também vai fiscalizar a construção da unidade escolar que terá 8 salas e capacidade para atender 560 alunos.

“A licitação foi vencida pela construtora Ipê, a Secretaria de Obras Públicas emitirá a ordem de serviço para que As obras tenham início nos próximos dias”, explicou secretário de Obras Públicas, João Muller.

Os representantes da Prefeitura de São Carlos discutiram ainda a liberação de recurso para a construção da escola prevista no projeto inicial no Jockey Clube. A Prefeitura vai cumprir diligências e espera receber autorização para iniciar a construção desta outra unidade ainda esse ano.

O Governo do Estado de São Paulo manteve o compromisso de construir unidades escolares no Jardim Abdelnur, no Parque Novo Mundo, Jardim Embaré e no Jardim de Cresci.

A escola prevista para o Jockey Clube terá 12 salas, capacidade para 800 alunos e custo de R$ 12,5 milhões. Já a escola do Jardim De Cresci também terá 12 salas, mas capacidade para 700 alunos e custo de R$ 12,5 milhões; a unidade escolar do Jardim Embaré com 16 salas, capacidade para mil alunos tem custo estimado em R$ 14,5 milhões e a escola do Parque Novo Mundo com 12 salas, e capacidade para atender 800 alunos deve custar também R$ 12,5 milhões.

“Quero agradecer o apoio da Dirigente Regional de Ensino, Débora Gonzalez Costa Blanco, que nos ajudou nesta conquista e ressaltar que essas obras ainda serão empenhadas porque dependem de recursos do orçamento do Governo do Estado de São Paulo. De qualquer forma o compromisso com o prefeito Airton Garcia está mantido porque abriu um contato importante de diálogo com o governador Tarcísio de Freitas e o secretário estadual de Educação, Renato Feder”, destacou o secretário de Educação, Roselei Françoso.

Durante a reunião foi discutido ainda, o prosseguimento das obras que já estavam encaminhadas com o Governo do Estado como a construção do CEMEI Dionísio da Silva, no distrito de Santa Eudóxia, o projeto da obra já está na Secretaria Estadual de Educação, além das obras de ampliação dos CEMEIS Maria Lúcia Peres e Paulo Freire que serão analisadas pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

Também participaram da reunião pela Secretaria Estadual de Educação, Viccenzo Carone, diretor do Departamento de Gestão de Infraestrutura, Márcia Bernardes, assessora técnica de gabinete, Cristiano Paranhos, assessor técnico parlamentar, Ana Carolina Ferreira e Fernando Souza Martins, técnicos da CISE e a Diretora Financeira da Secretaria Municipal de Educação de São Carlos, Paula Corsso.

