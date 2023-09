Governo do estado e prefeitura inauguram condomínio residencial para idosos em São Carlos

Crédito: divulgação

O secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento e o diretor de Obras da CDHU, Silvio Vasconcellos, acompanhados dos secretários de Governo, Netto Donato, no ato representando o prefeito Airton Garcia e de Cidadania e Assistência Social, Rodolfo Hernane, além do vereador Gustavo Pozzi, representando o presidente da Câmara Municipal, Marquinho Amaral e do Bispo Dom Luiz Carlos Dias, inauguraram na manhã desta sexta-feira (22/09), o primeiro condomínio república para idosos denominado “Residencial “Wilson Marques”, construído por meio do programa ‘Vida Longa’.

O programa é uma ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e a Prefeitura de São Carlos, que disponibiliza moradias para idosos na modalidade república - equipamento comunitário de moradia assistida e gratuita. O investimento foi de R$ 3,5 milhões a fundo perdido.

O município fez a doação do terreno e ficará responsável pela indicação dos beneficiários, via cadastro que está sendo realizado pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). A Caritas Diocesana São Carlos será a entidade que realizará a administração do condomínio.

“Esse projeto é 100% pensado para pessoas idosas que tem os vínculos quebrados, que precisam ser protegidos ou então que não tem mais parentes e nem para aonde ir. É uma obra que demora um ano e meio para ficar pronta porque tem muitos detalhes, sendo que as áreas comuns são projetadas com recursos de acessibilidade para facilitar a locomoção e dar segurança e conforto ao idoso. O projeto paisagístico é diferenciado para proporcionar um ambiente agradável, e o Centro de Convívio garante um espaço comunitário adequado ao desenvolvimento das atividades previstas no projeto social. Para fazer tudo isso o Governo do Estado precisou da ajuda da Prefeitura e nesse ponto São Carlos nos proporcionou construir o condomínio em uma área muito bem localizada e com 5 mil metros quadrados para que tudo fosse projetado com o devido espaço necessário”, disse Gilberto Nascimento, agradecendo a parceria do prefeito Airton Garcia.

“O residencial vai atender idosos que têm a capacidade de se locomover, de fazer suas tarefas diárias. Quem for selecionado não vai pagar nenhuma prestação, porém será necessário seguir as regras do condomínio. Em parceria com a UFSCar, por meio da Gerontologia, Fisioterapia e da Terapia Ocupacional, vamos oferecer diversas atividades para esses moradores”, disse Rodolfo Hernane, secretário de Cidadania e Assistência Social.

“O Projeto Vida Longa olha para a população necessitada que mais cresce, depois de toda uma vida de trabalho eles merecem receber um local para viver com dignidade. Pudemos constatar a qualidade deste projeto, são casas independentes com espaço ajardinado, adequado para viverem com cidadania, com boa infraestrutura de serviços, pessoas competentes e necessárias para ajudar neste momento da vida deles, então estamos alegres por sermos parceiros deste projeto por meio da Caritas e queremos que além de sucesso seja referência para outras ações”, destacou Dom Luiz Carlos.

Netto Donato, secretário de Governo, agradeceu o Governo do Estado, em nome do prefeito Airton Garcia, por mais essa obra para o município. “Conseguimos mais um grande investimento para São Carlos que trará mais dignidade aos idosos. Tenho certeza que os idosos terão um acolhimento fantástico com toda a infraestrutura que o Governo do Estado, em conjunto com a Prefeitura, tem dado para esse ambiente. A implantação do Condomínio Vida Longa vai proporcionar moradia digna e proteção aos idosos, com conforto, segurança e espaço para a realização de diversas atividades. É assim que o prefeito Airton Garcia trata os idosos de São Carlos, desenvolvendo políticas públicas acolhedoras”, finalizou o Netto.

Para se cadastrar o interessado deve procurar uma unidade do CRAS, sendo necessário ter 60 anos ou mais, estar inscrito no Cadastro Único (situação de vulnerabilidade e risco social), ser independentes para as atividades da vida diária e ter renda mensal de até no máximo 02 salários mínimos.

Também participaram da inauguração o diretor regional da DRADS Araraquara (Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social), Paulo Albano Filho, os vereadores Malabim, Moisés Lazarine e Dé Alvim, os secretários municipais Will Marques (Habitação e Desenvolvimento Urbano), Marcelo Targas (Serviços Públicos), Cezinha Maragno (Transporte e Trânsito), Mateus de Aquino (Relações Legislativas e Institucionais), Samir Gardini (Segurança Pública), Leandro Severo (Comunicação), Walcinyr Bragatto (Administração Regional), Rodson Magno (presidente da Prohab), Mariel Olmo (presidente do SAAE), Michel Yabuki, comandante da Guarda Municipal e o Diácono Cláudio Biason, diretor presidente Caritas Diocesana São Carlos. A família de Wilson Marques, que dá o nome ao Residencial, os filhos Isabel, Richard e Vanda, foram homenageados.

