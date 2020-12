Governo de SP homologa situação de emergência em São Carlos

Crédito: Divulgação

O Governo de São Paulo homologou a situação de emergência no município de São Carlos que foi fortemente afetado pelo temporal registrado no dia 26 de novembro. A homologação está prevista em decreto assinado pelo Governador João Doria e publicado no Diário Oficial do Estado nessa quinta-feira (3). A medida possibilita apoio para os serviços de restabelecimento das áreas afetadas.

O Estado homologou, pelo período de 180 dias, o decreto do Prefeito de São Carlos, que declarou a situação de emergência nas regiões onde ocorreram os estragos. Com a publicação, os órgãos e entidades da Administração Pública estadual, dentro de suas respectivas atribuições, ficam autorizados a prestar apoio à prefeitura e à população das áreas afetadas pela chuva, mediante prévia articulação com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Os registros da Defesa Civil apontam que choveu 138 milímetros em pouco mais de uma hora na tarde do dia 26. O grande volume de chuva com granizo e as fortes rajadas de vento provocaram prejuízos em toda a região central da cidade, além de áreas adjacentes, com transtornos diversos para comerciantes e cidadãos em geral.

Os levantamentos apontam que pelo menos 100 estabelecimentos comerciais foram inundados e sofreram danos. Várias ruas tiveram o asfalto arrancado pela força da água e precisaram ser interditadas. Além disso, pelo menos 26 veículos foram arrastados pela água.

APOIO

Por determinação do Governador João Doria, equipes de direção da Defesa Civil do Estado foram deslocadas para São Carlos logo após a ocorrência da tempestade. Elas deram início às orientações e avaliações necessárias para a possível decretação de situação de emergência por parte da prefeitura. De acordo com a legislação federal vigente, é necessário que o município edite o decreto inicialmente para posterior homologação por parte do estado.

