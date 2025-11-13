Google seleciona aluno da USP São Carlos para programa internacional de bolsas de pesquisa

Breno realiza o doutorado tanto no ICMC quanto na Universidade de Leipzig, na Alemanha, em regime de dupla titulação, dedicando-se a aprofundar os estudos em modelos de linguagem aplicados a proteínas - Crédito: arquivo pessoal

Um dos mais prestigiados programas internacionais de incentivo à pesquisa em ciência da computação e áreas relacionadas, o Google PhD Fellowship, concedeu uma bolsa de estudos para o doutorando Breno Livio Silvio de Almeida, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Orientado pelo professor André de Carvalho, Breno está entre os 15 estudantes da América Latina selecionados neste ano, sendo que apenas oito são brasileiros e dois estão no Estado de São Paulo. Para o docente e diretor do ICMC, a conquista reconhece tanto o trabalho científico quanto o compromisso social da pesquisa do estudante. “O projeto do Breno pode trazer tanto contribuições científicas de impacto como benefícios sociais, principalmente na área da saúde. Ele é muito dedicado, talentoso e competente; ainda na graduação teve sua pesquisa de iniciação científica premiada”, destaca André.

Concedido anualmente, Google PhD Fellowship reconhece pesquisas inovadoras e oferece aos selecionados um apoio financeiro de US$ 15 mil (aproximadamente R$ 80 mil, na cotação atual) anuais por dois anos, para cobrir despesas e outras atividades relacionadas à pesquisa, além de mentoria direta com um pesquisador da empresa. O objetivo é fomentar a formação de novos líderes em ciência da computação e áreas afins.

Para Breno, a conquista representa o reconhecimento de um trabalho construído desde a graduação. “Pessoalmente, já representa muito, considerando que sempre tive a intenção de desenvolver trabalhos com impacto social. Academicamente, acredito que é uma forma de reconhecimento ao trabalho que venho desenvolvendo desde a graduação no ICMC”, afirma o doutorando de 28 anos.

Aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional do ICMC, Breno também é egresso do curso de Bacharelado em Ciências de Computação oferecido pelo Instituto. Em 2023, ele recebeu o Prêmio J. F. Marar de Inteligência Artificial, concedido a estudantes de graduação que tenham participado de pesquisas de impacto na área de inteligência artificial, conquistando a premiação de R$ 10,5 mil com o projeto BioDeepFuse, também desenvolvido sob a orientação do professor André. Destinado a democratizar aplicações de aprendizado de máquina em ciências biológicas, o BioDeepFuse emprega técnicas de inteligência artificial (IA) para analisar padrões do genoma humano a partir de sequências biológicas, com potencial para auxiliar estudos em biotecnologia e medicina personalizada.

Atualmente, Breno realiza o doutorado tanto no ICMC quanto na Universidade de Leipzig, na Alemanha, em regime de dupla titulação, dedicando-se a aprofundar os estudos em modelos de linguagem aplicados a proteínas. Ele conta com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), temporariamente suspenso devido ao intercâmbio internacional.

Em seu doutorado, Breno está buscando compreender e prever interações moleculares relacionadas a processos como degradação de plásticos, fixação de carbono e resistência antimicrobiana temas estratégicos para a sustentabilidade e a saúde global. Um indicativo dos benefícios que o trabalho de um jovem pesquisador ainda pode trazer à humanidade.

Por assessoria de imprensa

Leia Também