Golpe de conta falsa de energia preocupa consumidores e CPFL alerta

Conta de energia - Crédito: divulgação

Um novo golpe tem causado preocupação em consumidores e atinge a conta de energia elétrica que tem sido falsificada por golpistas e baseando-se neste fato, a CPFL Paulista fez um alerta para que os usuários se previnam.

Segundo a empresa paulista, algumas precauções são necessárias quando a fatura cause alguma suspeita na conta. A orientação é que acesse o serviço de Débitos e 2ª via de conta no site ou então no APP e compare coma recebida em casa.

De acordo com a CPFL, utilizando os canais oficiais, o cliente será direcionado a um endereço seguro. Outro alerta é que a conta de energia nunca é aberta diretamente ou enviada via anexo ou direcionada para outro contato.

A empresa pede ainda para que, antes de confirmar o pagamento no aplicativo ou caixa eletrônico, confira se os dados que aparecem na tela são os do Grupo CPFL: Cia Paulista de Força e Luz. CNPJ: 33.050.196/0001-88.

Caso o pagamento ocorra na boca do caixa ou em casas lotéricas, solicite para o atendente confirmar se são esses os dados antes de confirmar o pagamento. Se forem diferentes, não efetue. Contate a distribuidora através dos canais oficiais para solicitação da segunda via da conta de energia.

Em caso de dúvida, as pessoas podem acionar os links como contadigitalcpfl.com.br. Esse link somente pode ser acessado através da própria conta digital do cliente. Para contatos: e-mail contadigital@cpfl.com.br ou o site www.cpfl.com.br.

Dicas da CPFL para não cair no golpe

- Teve alguma suspeita de fraude na sua conta? Acesse o serviço de Débitos e 2ª via de conta em nosso site ou app e compare a conta recebida com a do sistema.

- Você sempre será direcionado a um endereço seguro, que é contadigitalcpfl.com.br. Esse link somente pode ser acessado através da própria conta digital do cliente.

- Sua conta de energia nunca é aberta diretamente ou enviada via anexo ou direcionada para qualquer outro endereço que não seja contadigital@cpfl.com.br.

- Antes de confirmar qualquer pagamento de contas de energia no seu aplicativo ou caixa eletrônico, confira se os dados que aparecem na tela são os do Grupo CPFL:

Cia Paulista de Força e Luz

CNPJ: 33.050.196/0001-88

- Se o pagamento for feito na boca do caixa ou em casas lotéricas, solicite para o atendente confirmar se são esses os dados antes de confirmar o pagamento.

- Se forem diferentes, NÃO EFETUE O PAGAMENTO e contate a Distribuidora através dos canais oficiais para solicitação da segunda via da conta de energia.

- Em caso de dúvida, procure os canais oficiais de atendimento disponíveis em nosso site www.cpfl.com.br

Leia Também