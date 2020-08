GM realiza treinamento do curso de ROMU neste sábado no CAIC do Cidade Aracy

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos vai realizar neste sábado (8/8), no CAIC do Cidade Aracy, um treinamento especial que faz parte do Curso de Operações de ROMU (Ronda Ostensiva Municipal).

As simulações serão realizadas na parte interna da escola com a participação das equipes de motocicletas e dos agentes do canil. Durante a operação a área será monitorada por outras equipes da GM.

O fluxo de veículos na avenida Regit Árabe não será interrompido.

