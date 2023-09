GM realiza Operação Saturação em vários pontos de São Carlos

A Guarda Municipal de São Carlos realizou nesta noite de sexta-feira (08) mais uma Operação Saturação, desta vez em vários pontos da cidade.

A operação tem o intuito de inibir a perturbação do sossego da população e evitar maiores problemas em locais públicos, frequentados por um grande número de pessoas no período noturno, onde pode ocorrer consumo de álcool e drogas, barulho excessivo, furtos, roubos, acidentes, etc.

Foram empregadas na operação 5 viaturas e 10 agentes da GM, no "Pico", no Kartódromo, Praça do Amor, ponto de estacionamento do ginásio Milton Olaio Filho e pista de skate do Santa Felícia.

O resultado foram algumas abordagens, várias autuações de veículos irregulares, som alto, motociclistas com capacete de forma irregular entre outras.

