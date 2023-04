GM monta operação para dar segurança às escolas municipais

SIGA O SCA NO

Guarda Municipal momentos antes do início da operação em São Carlos - Crédito: Divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos irá realizar durante todo o dia desta quinta-feira, 20, uma operação com o intuito de proporcionar segurança aos pais e aos alunos que frequentam a rede municipal de ensino da cidade.

A iniciativa é devido a supostas mensagens nas redes sociais passando a informação de que pode haver invasões neste dia por pessoas suspeitas.

Em uma mensagem no início desta manhã, o secretário municipal de Segurança Samir Gardini disse que a operação está sendo intensificada e GMs realocados para que todas as escolas sejam patrulhadas.

“Queremos que os pais levem seus filhos com tranquilidade para a escola e que pessoas não divulguem inverdades sem comprovação. A dia será tranquilo e todas as equipes estarão nas ruas. Que as escolas sigam seu planejamento. E caso alguma instituição da rede privada ou estadual necessitar de apoio, basta entrar em contato conosco”, finalizou o secretário.

Leia Também