GM garante que irá aumentar fiscalização em casa abandonada

Na manhã de quinta-feira, 19, moradores entraram em contato com o São Carlos Agora para denunciar o abandono de uma casa na rua Décio Ósio, ao lado do numeral 110, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, que estaria abandonada e sendo usada por alcoólatras e usuários de drogas.

Diante de tal denúncia, o portal entrou em contato com Samir Gardini, secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social que orientou a Guarda Municipal a realizar um acompanhamento durante a noite e madrugada de quinta-feira, 19 e sexta-feira, 20, no sentido de não permitir a presença de pessoas suspeitas na moradia.

Segundo Gardini, não foi constatada a presença de estranhos e para proporcionar segurança aos moradores do bairro irá intensificar a fiscalização.

