GM e Departamento de Fiscalização interditam festa universitária na região da USP

Crédito: Colaborador

Em uma nova operação realizada no início da noite desta quinta-feira (17/08), a Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, interditaram uma festa universitária que estava sendo realizada na rua Salomão Dibbo, na região da USP.

O Departamento de Fiscalização recebeu denúncia da realização de uma festa universitária com ampla divulgação nas redes sociais e com cobrança de ingressos.

A Fiscalização contatou que a festa, com mais de 500 pessoas, estava ocorrendo, colocando em risco a segurança das pessoas por não possuir o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e nem autorização da Prefeitura, portanto determinou a interdição do evento.

“A Fiscalização verificou que o imóvel não tinha condições mínimas, podendo causar, além de perturbação de sossego a vizinhança, outros problemas aos participantes”, disse o chefe de Fiscalização de Posturas, Marcelo Celenza.

O diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, informou que além de coibir a realização de festas clandestinas, esse trabalho especifico também visa coibir a perturbação de sossego referente aos estabelecimentos comerciais.

Leia Também