Gincana dos caminhoneiros chega a São Carlos nesta quarta-feira (16)

Após passar por Mirassol e Cordeirópolis, a Gincana do Caminhoneiro - juntamente com os postos Petrobras da Rede Siga Bem e com a IVECO - segue viagem até São Carlos, parando no Posto Rubi (no km 220 da rodovia Washington Luiz) nos dias 16 e 17 de dezembro para oferecer um circuito de saúde e orientações para um boa conduta diante da pandemia.



Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, do Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte e da ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, serão oferecidos atendimentos rápidos de saúde, no qual serão feitas aferição de temperatura, testes de glicemia e aferição da pressão arterial para detecção precoce de doenças silenciosas como diabetes e hipertensão, além da conscientização sobre uma boa alimentação para evitar obesidade.



Em virtude da pandemia, o caminhoneiro também é alertado para os cuidados que deve ter com seu ‘instrumento de trabalho’. Após passar pelo circuito de saúde, ele será convidado a ir para a pista da arena da GDC, onde instrutores darão uma aula prática de higienização da cabine do caminhão, demonstrando a importância da desinfecção de pontos da boleia (maçaneta, volante, marcha, retrovisor, por exemplo), que estão mais sujeitos à contaminação.



Após conferir a prática da orientação de descontaminação, o caminhoneiro tem ainda a chance de testar sua habilidade no volante no percurso do slalom, desviando dos cones e procurando chegar no menor tempo possível, sem velocidade, mas com destreza.



O motorista que fizer a melhor volta em São Carlos garante lugar na quarta semifinal da temporada (que acontecerá em Uberlândia, em Janeiro/21), quando os classificados da 55ª e 72ª etapa estarão reunidos para disputar cinco vagas para a grande final, que premiará o vencedor com um caminhão IVECO Tector zero km.



A participação nas ações da 29ª Gincana do Caminhoneiro é gratuita, sendo necessário apenas apresentar CNH categorias C, D ou E. Para efeito de classificação, o participante do teste de habilidade deve ter, obrigatoriamente, passado no atendimento de saúde do local e validar seu tempo, através da apresentação de comprovante de consumo de R? 500 em abastecimento feito no posto sede da etapa ou aquisição de créditos de mesmo valor no Cartão do Caminhoneiro Petrobras.



A 29ª Gincana do Caminhoneiro vai até março de 2021. Confira programação no site: www.gincanadocaminhoneiro.com.br

