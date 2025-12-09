(16) 99963-6036
Gincana do Colégio Adventista arrecada cerca de 6 toneladas de alimentos

09 Dez 2025 - 17h24Por Da redação
Gincana do Colégio Adventista arrecada cerca de 6 toneladas de alimentos - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação


A tradicional gincana solidária do Colégio Adventista de São Carlos resultou na doação de aproximadamente 6 toneladas de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade do município. A ação integra um total de 18 toneladas arrecadadas pelos estudantes da instituição, que mobilizou toda a comunidade escolar em uma campanha voltada ao apoio de famílias em situação de vulnerabilidade.

De acordo com o vice-diretor do colégio, Wagner Marcelo Getúlio, a proposta da gincana é envolver alunos desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio em uma experiência coletiva de solidariedade. “A gincana envolve toda a escola. Os alunos fazem arrecadações de alimentos e, no final, realizamos um encerramento com atividades. Todo o material arrecadado é destinado a entidades e famílias necessitadas”, explicou.

Getúlio destacou que diversas instituições já estavam previamente selecionadas para receber parte das doações, e que o Fundo Social foi incluído entre os beneficiados. “Nós destinamos 6 toneladas também para o Fundo Social. Os alunos e as famílias se envolvem muito, arrecadam nos supermercados, nas casas, sempre com apoio dos pais”, afirmou. Segundo ele, o caráter social da iniciativa é o principal motivador. “Os alunos não recebem nenhum tipo de premiação. A alegria deles é a satisfação de poder ajudar o próximo”.

A presidente do Fundo Social e primeira-dama de São Carlos, Herica Ricci Donato, ressaltou a importância do gesto e o engajamento dos estudantes. “A doação dessas quase seis toneladas de alimentos tem uma importância enorme para as famílias que procuram o Fundo Social e esse apoio faz diferença imediata na mesa de cada uma delas. Também atendemos entidades que nos procuram quando alguma família está precisando, sempre com responsabilidade e seguindo nosso cadastro. É muito significativo ver que esse gesto veio de uma gincana em que as crianças participam sem esperar nada em troca”, explicou.

