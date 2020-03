Gestores municipais se reúnem em Piracicaba e debatem assistência social

Crédito: Divulgação

Foi realizado no dia 11 de fevereiro, o 2º Fórum Municipal de Gestores Municipais de Assistência Social da Região Sudeste, em Piracicaba, no anfiteatro da Secretaria Municipal de Educação, uma promoção da Associação da Frente Paulista dos Dirigentes Públicos Municipais e da Coegemas/SP, com apoio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Piracicaba e do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social – Congemas.

O Fórum reuniu gestores municipais dos Estados que integram a Região Sudeste, além de técnicos que atuam nos municípios. São Carlos esteve presente no evento. Um debate profícuo com o Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS) foi um dos pontos de destaque do evento, que contou, ainda, com o lançamento de um boletim de prestação de contas do Colegiado e homenagens a gestores e gestoras municipais de Assistência Social que fizeram história na construção do Coegemas/SP.

A palestra de abertura com o tema “O modelo federativo e o controle social”, proferida por Heloísa Maciel, doutora em política social, mostrou a participação de cada ente federado na construção do modelo. Em seguida, o coordenador de Ação e Desenvolvimento Social da SEDS, João Rafael Calvo da Silva, falou sobre “O aprimoramento para a Gestão do SUAS por meio da atualização do STFF (Sistema de Transferência Fundo a Fundo)” e, na sequência, a participação da Secretária Nacional de Assistência Social, Mariana Neris, que ministrou sobre “A atuação do governo federal no enfrentamento no período de transição econômica”.

No final do evento foi realizado um diálogo entre os convidados e os gestores participantes.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também