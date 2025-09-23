Gestão de obras e projetos em São Carlos agora é 100% digital

Esse novo sistema permitirá à população acompanhar em tempo real o andamento das obras municipais, além de oferecer aos profissionais da área uma nova ferramenta para protocolar e acompanhar projetos de forma totalmente digital. O presidente da AEASC, Laert Rigo, celebrou o lançamento como uma conquista histórica para os profissionais da engenharia e arquitetura. “Essa possibilidade de ter os processos, todos digitais, é importante porque é uma solicitação de anos, que pelo menos há 10 anos que a gente está pedindo isso. Vai dar agilidade, vamos parar com o papel, então é sustentabilidade e eficiência”, afirmou.

Laert também destacou que outros municípios já utilizam sistemas semelhantes e que São Carlos agora entra nesse grupo. “Em 2015, 2016, trouxemos experiências de Sorocaba, São José dos Campos, Londrina, Campinas. Agora, finalmente, São Carlos terá esse programa que vai facilitar a vida da construção civil”, disse. Ele reforçou o compromisso da AEASC com o município. “Somos técnicos e o que a Prefeitura precisar do nosso apoio, na análise de projetos, estaremos sempre à disposição”.

O secretário de Gestão da Cidade e Infraestrutura, Leonardo Lázaro, explicou que a plataforma já está em operação internamente e será disponibilizada ao público a partir da próxima semana. “Hoje em São Carlos, todas as obras públicas já estão sendo geridas pela plataforma. O cidadão poderá acessar as informações por meio de QR Code nas placas das obras ou diretamente pelo portal da Prefeitura”, detalhou.

Segundo Lázaro, o sistema também permitirá a tramitação digital de projetos particulares. “Hoje assinamos a ordem de serviço com a empresa Aprova Digital, que já atua em diversas prefeituras do Brasil. A expectativa é iniciar o licenciamento digital na primeira quinzena de novembro, começando pelos projetos unifamiliares”, explicou. Ele estima que a digitalização pode acelerar em até 80% o tempo de aprovação dos projetos. “Todos os departamentos poderão se manifestar simultaneamente, sem depender da tramitação física. Isso é agilidade nos processos”.

O prefeito Netto Donato destacou que a plataforma representa o cumprimento de uma promessa feita durante a campanha eleitoral. “Nós nos comprometemos a tornar todas as informações da Prefeitura transparentes e acessíveis. Hoje, a população poderá acompanhar todas as obras públicas em tempo real, direto do celular ou computador”, afirmou.

Netto Donato também ressaltou que o sistema será atualizado a cada duas horas, com registros feitos pelos fiscais e equipes de obras. “Isso garante uma fiscalização mais assertiva e também acelera os projetos de empreendimentos. Estamos finalizando o contrato da aprovação digital, que vai resolver um problema antigo da cidade: a lentidão na análise de projetos”, disse.

O prefeito anunciou que haverá treinamentos em novembro para capacitar os profissionais e servidores. “São Carlos vai se transformar numa cidade rápida na aprovação de empreendimentos. É um ganho tremendo para todos”, concluiu.

O vereador Júlio Cesar representou o presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes e o vereador Moisés Lazarine, além de secretário adjuntos e diretores da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura.

