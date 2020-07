Gestante diz que UBS Aracy está sem ginecologista e reclama falta de atendimento

Jussara a espera de Caleb: “pagamos impostos para ter um bom atendimento na saúde”, disse - Crédito: Marcos Escrivani

Em época de pandemia da Covid-19, mais um problema afeta a saúde são-carlense: a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Cidade Aracy 2 está sem ginecologista desde o mês passado. A denúncia foi feita na tarde desta quarta-feira, 22, pela gestante Jussara da Rocha Rodrigues, 28 anos.

Grávida de seis meses (espera o primogênito que irá receber o nome de Caleb), é casada com Gean Rodrigues e reside na rua Munir Rachid, no Aracy 2.

Em entrevista ao São Carlos Agora, ela não escondeu a indignação. “Em junho fiz minha consulta regular com a ginecologista e estava tudo bem. Dias depois, quando fui tentar marcar o retorno, os atendentes disseram que não tinha agenda para médicos e me orientaram a ligar na semana seguinte. Fiz isso e nada. Fui informada que os médicos pararam de atender, pois não recebiam salários. A orientação que me passaram é para eu ir tentando, pois quando tivessem médicos, seria feita a agenda”, desabafou.

HÁ UM MÊS

Indignada, Jussara disse que na segunda-feira, 20, voltou a ligar. Porém a falta de médico persistia no Aracy 2. “Estou sem consulta há mais de um mês e entrei no sexto mês de gestação. Preciso continuar o pré-natal e nos próximos meses, é necessário pelo menos, duas consultas mensais para acompanhamento. Mas a UBS do bairro não tem obstetra e nem ginecologista As atendentes e o pessoal da enfermagem dizem que não podem fazer nada. Não tem médico porque o governo não estaria pagando para atender. Podemos ficar sem médicos, ainda mais as gestantes. Pelo menos outras dez passam pelo mesmo constrangimento. Eu e meu marido estamos desempregados devido a pandemia e não consigo me locomover até outra UBS. Tentei informação sobre consulta particular, mas é muito cara e não temos dinheiro. Nós pagamos impostos justamente para ter um bom atendimento e isso não acontece nos últimos anos. Nosso bairro é carente e somos obrigados a ter um mal atendimento na saúde”, lamentou a dona de casa.

SEM RETORNO

Na quarta-feira, 22, o SCA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal para obter informações sobre a possível falta de profissionais no atendimento às gestantes. Porém, até a manhã desta quinta-feira, 23, o Poder Público não deu a sua versão dos problemas denunciados.

