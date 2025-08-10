Geada é registrada na área rural de São Carlos na manhã deste domingo

Crédito: Whatsapp SCA

A área rural de São Carlos amanheceu com geada neste domingo (10). Uma imagem enviada ao WhatsApp do SCA mostra um veículo coberto por gelo, na região do posto Rubi, próximo ao pedágio de Itirapina.

De acordo com dados da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), instalada na região da UFSCar, às 8h os termômetros registraram temperatura mínima de 7,1°C.

Segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET), a atuação de uma massa de ar frio mantém o tempo estável em todo o estado de São Paulo, com pouca nebulosidade e sem previsão de chuvas, exceto na faixa leste, onde podem ocorrer precipitações fracas no litoral devido à umidade trazida pelos ventos oceânicos.

As temperaturas seguem em acentuado declínio até este domingo. Na segunda-feira (11), o frio deve continuar, especialmente durante a noite e a madrugada.

