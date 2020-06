GCM adquire quatro espingardas calibre 12 que serão utilizadas pela ROMU

Viatura da ROMU de Barueri na grande SP - Crédito: Prefeitura Municipal Barueri

Recentemente a Guarda Municipal de São Carlos adquiriu com a ajuda do vereador e presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, quatro espingardas calibre 12 que serão utilizadas para equipar as viaturas da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) que deve ser implantada em breve na cidade.

A ROMU utiliza viaturas diferenciadas, geralmente de grande porte, com no mínimo três integrantes que recebem treinamento especifico para atuar em ocorrências de maior complexidade. O grupamento tem como foco o patrulhamento preventivo e planejado e a proteção dos espaços públicos, com atuação nos locais de maior incidência de criminalidade, como assaltos, furtos, uso e tráfico de entorpecentes, além de apoio as outras equipes

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini comemorou a nova aquisição. "As espingardas calibre 12 de mais potência servem para que o encarregado da viatura, e a futura ronda municipal tenha essa armamento para fazer o apoio em ocorrências mais graves".

Guarda armada

No mês passado os guardas municipais que passaram por treinamento técnico ganharam o direito ao porte de armas.

No final do mesmo mês a Prefeitura Municipal entregou à corporação 60 revólveres calibre 38 que foram doados pela Prefeitura de Campinas, por meio da Academia da Guarda Municipal daquele município e de 50 pistolas Taurus, calibre 380, adquiridas com recursos do próprio município.

Emenda de R$ 400 mil

Além da compra das espingardas calibre 12, a emenda parlamentar de R$ 400 mil destinada pelos vereadores, serviu para a modernização do Centro de Controle Operacional (CCO) que entre outras tarefas realiza o monitoramento através de câmeras espalhadas pela cidade, compra de substâncias para treinamento de cães, aquisição de viaturas para a ROMU e Ronda Maria da Penha, porém essas duas últimas licitações estão paralisadas devido a pandemia de covid-19.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também