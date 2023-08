Crédito: Arquivo pessoal

José Pedro Martins Rafael que completa 7 anos hoje e reside no São Carlos 8 vai participar na noite desta terça-feira do programa do Ratinho, no SBT. Ele estará no quadro "Gol Show", que é uma gincana com desafios relacionados a futebol.

O garoto estuda na escola estadual Luís Augusto de Olveira. Segundo a mãe que o acompanhou até a capital paulista, José Pedro sonha em ser jogador de futebol,

Desejamos boa sorte ao José Pedro.

Leia Também