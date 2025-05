Garoto com Síndrome de Down participa de homenagens aos garis

Davi com garis: homenagem aos profissionais da coleta de resíduos sólidos - Crédito: Divulgação

Dia 16 de maio, sexta-feira. Um Dia do Gari para ficar na memória. Assim foram as comemorações na São Carlos Ambiental, que celebrou a data, homenageando os seus colaboradores, com direito a um coffee break (pela manhã e no começo da noite) e a presença especial de um pequeno fã dos coletores de resíduos sólidos: o pequeno Davi, de 10 anos, com Síndrome de Down.

A São Carlos Ambiental procurou celebrar a data com carinho, homenageando os profissionais que com dedicação, respeito e responsabilidade mantêm São Carlos limpa e sustentável.

Durante as confraternizações, ocorreu ainda sorteio de brindes enviados por estabelecimentos comerciais que trouxeram ainda mais alegria à celebração. Muitos dos garis foram premiados e saíram com um sorriso a mais no rosto.

Pequeno Davi

O momento mais emocionante do dia foi a participação do pequeno Davi, de apenas 10 anos, que tem síndrome de Down e desde os dois aninhos é um admirador do trabalho da coleta. Mesmo morando em outra cidade, não deixava passar um único dia sem estar no portal esperando o caminhão passar – tamanha a admiração pela profissão. Em uma dessas ocasiões, ganhou um caminhão de brinquedo da equipe de coleta.

Hoje, o gari mirim realizou um sonho: subiu pela primeira vez em um caminhão de coleta, participou das homenagens, tirou muitas fotos e levou emoção com seu entusiasmo e carinho pelos profissionais.

Segundo sua mãe, Gislaine, Davi também já entende a importância do descarte correto e se preocupa em separar o vidro para não machucar os garis. Com muita emoção, a mamãe compartilhou uma mensagem que tocou toda equipe da UVS São Carlos Ambiental: "Eu hoje como mãe só tenho a agradecer à São Carlos Ambiental por dar essa oportunidade do Davi realizar um dos sonhos dele que é subir em um caminhão coletor.

Agradeço também por estar sendo uma empresa inclusiva, dando esse espaço para todos”.

