Garotada do São Carlos 8 tem festa no Dia das Crianças

Crédito: Divulgação

Aproximadamente 128 crianças residentes no São Carlos 8 e provenientes de famílias carentes tiveram um dia bem animado, com a realização do 1º Dia das Crianças Solidário L16, promovido pela Produtora L16 e que teve o apoio da Padaria 3 Irmãos, Casa do Hot Dog, Luz de Aruanda, Supermercado Moreira e São Carlos Agora.

O evento aconteceu domingo, 11, e contou com música ao vivo. A animação ficou por conta dos MCs Biel SK, Lukinha, VR e Dener.

Durante a animada festa foram distribuídos 150 kits de doces, 130 cachorros quentes, 200 pipocas, guaraná, jujus e brinquedos.

Os organizadores da festa ficaram satisfeito com a animação e agradeceram o apoio para que a festa ocorresse. “Com isso pudemos dar uma animado dia para essa garotada”, afirmaram. Segundo eles, a ideia é poder realizar anualmente a festa e a cada edição poder atender ainda mais crianças. “Estamos satisfeitos, pois a meta foi alcançada”, afirmaram.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também