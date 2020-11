Garcia diz que Prefeitura “corre atrás para minimizar prejuízos” e que Deus abençoou São Carlos

Airton Garcia gravou vídeo e postou nas redes sociais. - Crédito: Reprodução

Após o rastro de destruição deixado pela tempestade que atingiu São Carlos no final da tarde desta quinta-feira, 26, quando a área central foi seriamente castigada pelo temporal, após ser despejado o equivalente a 138 mm de água em pouco mais de uma hora, o prefeito reeleito de São Carlos, Airton Garcia (PSL) fez um vídeo em sua página no Facebook e procurou tranquilizar a população, salientando que as autoridades políticas da cidade buscam iniciativas para amenizar os graves problemas.

“Nos solidarizamos pelas perdas materiais, mas o importante é que não perdemos nenhuma vida. Deus abençoou São Carlos”, disse Garcia, afirmando que a Prefeitura Municipal “corre para todos os lados” e afirmou que cidades vizinhas, como Araraquara e Ibaté encaminharam máquinas e funcionários para ajudar a restabelecer a ordem na cidade.

REUNIÃO

Garcia informou que está “pulando” para todos os lados possíveis e tenta reunir forças para ver o que pode ser feito a curto prazo para minimizar os prejuízos dos lojistas atingidos pelas enchentes, bem como os sérios danos causados nas vias públicas.

Ele adiantou que já tem agendado reunião com a Defesa Civil do Estado e com governador João Dória (PSDB) para buscar recursos e realizar as obras necessárias para dar tranquilidade para a população.

