Garcia diz que casa própria é “estabilidade para a família”

Crédito: Marcos Escrivani

Presente à entrega das 78 casas do Residencial Itatiaia, da Construtora Infratécnica, o prefeito Airton Garcia (PSB) afirmou que a casa própria é garantia da estabilidade para uma família. Estudos dão conta que em São Carlos há um déficit habitacional de 14 mil residência. Mas o chefe do Executivo disse que tem informações que os números podem chegar a 17 mil.

“Em São Carlos está difícil ter uma casa própria para famílias de baixa renda. E quem paga aluguel sofre, pois as mensalidades são caras. Já as famílias abonadas não sofrem com isso e o pobre sofre na hora de competir. Se tentar comprar uma casa, a família passa fome”, ponderou.

Segundo ele, quando surge a oportunidade de uma família de baixa renda conquistar o sonho da casa própria, é um problema resolvido. “Como aconteceu hoje. Venho aqui com satisfação para ver a felicidade de famílias adquirirem as chaves de suas casas. É um presente de Natal, a garantia da estabilidade dos moradores”, finalizou.

