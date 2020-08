Ganhador do chapéu do cantor Daniel recebe prêmio

Crédito: Divulgação

Após a realização de cinco lives solidárias em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Mult Sport, em parceria com a Comissão Paixão Sertaneja e o São Carlos Agora, fez a entrega do chapéu autografado pelo cantor Daniel.

O chapéu foi rifado e a renda revertida para a entidade que atualmente atende aproximadamente 1,1 mil familiares e pacientes acometidos com câncer. A voluntária e também paciente da entidade, Mônica Maffei, foi a vencedora do item do artista, frequente apoiador das ações que envolvem a entidade.

“Foi um prazer conhecer de perto o trabalho da Rede Feminina. Esta ponte realizada pela Comissão Paixão Sertaneja foi importante e esperamos estar apenas no início, que novas ações em conjunto possam acontecer”, afirmou Breno Pícolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também