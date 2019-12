Ganhador de rifa devolve moto para a Rede Feminina de Combate ao Câncer

Crédito: Marcos Escrivani

Doada pela Comissão Paixão Sertaneja e pelo apoiador e advogado Augusto Fauvel de Moraes para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a moto CG 125cc zero quilômetro foi sorteada na noite da última quarta-feira, 18, e teve um ganhador especial.

Zeca Pelegrini, assíduo apoiador e contribuinte da entidade que está perto de completar 67 anos de assistência às vítimas e familiares de pessoas com câncer e num gesto nobre, fez com que o veículo permanecesse com a entidade.

“Eu conheço há muito tempo a Rede e o trabalho que realiza. Ajudo e contribuo sempre e fico feliz em ganhar a moto doada pelos meninos e repassar novamente para ajudar mais pessoas ainda”, afirmou o ganhador.

MOTO DO BEM IRÁ AJUDAR IGREJA

Após a nobre atitude de Pelegrini, a Rede Feminina e a Comissão Paixão Sertaneja optaram então por ajudar outras pessoas. Desta forma, a moto será doada para a Igreja São Cristóvão e com isso, através de uma nova rifa, angariar recursos para a conclusão do Centro Catequético para crianças carentes no Jardim Jockey Club.

“Fomos pegos de surpresa com a notícia e nem temos palavras para agradecer. A Rede Feminina e a Comissão Paixão Sertaneja têm um lugar especial no coração da nossa comunidade e faremos uma linda ação beneficente que ajudará desta vez nossas crianças”, disse o padre Dionísio Santos.

A Comissão Paixão Sertaneja e a Rede Feminina de Combate ao Câncer comemoram juntas em 2019, o maior ano de arrecadação ao próximo de ambas histórias.

