Galho de árvore despenca durante chuva em São Carlos

Galho de árvore despencou em rua em São Carlos durante a chuva - Crédito: Divulgação

A chuva que caiu no final da tarde e início da noite em São Carlos, nesta quinta-feira, 24, causou alguns inconvenientes à população. Uma delas, devido às rajadas de vento, a queda de um galho de uma árvore de médio porte no cruzamento das ruas Marechal Deodoro com a São Paulo, no centro.

Ninguém se feriu e o incidente não causou danos. Por outro lado, funcionários municipais foram acionados para a remoção da árvore, no intuito de eliminar qualquer risco para motoristas, motociclistas e pedestres.

