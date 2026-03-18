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Galho de Ã¡rvore cai sobre carro no Jardim Paulista

18 Mar 2026 - 17h27Por Jessica Carvalho R
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Galho de Ã¡rvore cai sobre carro no Jardim Paulista -

Um galho de árvore caiu sobre um veículo na tarde desta quarta-feira (18) na Avenida Paulista, altura do número 941, no bairro Jardim Paulista.

De acordo com o relato do motorista, ele trafegava normalmente pela via quando um galho se desprendeu da árvore e atingiu o carro. No momento do incidente, a filha do condutor estava no banco do passageiro. Ela está grávida de quase três meses e levou um grande susto, já que parte dos galhos chegou a entrar no interior do veículo.

Apesar do impacto e do susto, não houve registro de ferimentos. Ainda assim, a situação gerou preocupação, principalmente pelas condições da árvore, que, segundo o relato, apresentava outros galhos pendurados, oferecendo risco de novas quedas.

 

 

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