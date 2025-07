Galho de árvore cai após passagem de caminhão e interdita faixa de ônibus na Rua Alexandrina

Compartilhar no facebook

Um galho de árvore de grande porte caiu na manhã desta terça-feira (29) na rua Alexandrina, entre as ruas 7 de Setembro e Major José Inácio, na região central. De acordo com informações, um caminhão que passou pelo local teria atingido a árvore, provocando a queda do galho.

O incidente interditou temporariamente a faixa exclusiva para ônibus, causando transtornos no tráfego da via. Agentes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito estão no local realizando a sinalização para garantir a segurança de motoristas e pedestres.

Os órgãos responsáveis pela remoção do galho já foram acionados e devem realizar o serviço nas próximas horas. A liberação completa da via ocorrerá após a conclusão dos trabalhos. A orientação é que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pela região.

