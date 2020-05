Crédito: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, 11, uma galeria de águas pluviais se rompeu na Avenida Dr. Francisco Pereira Lopes (sentido Rotatória do Cristo/USP São Carlos). Com isso, parte da via está interditada, já que funcionários municipais realizam os reparos necessários.

Agentes de trânsito estão no local e orienta os motoristas, que devem procurar vias alternativas.

