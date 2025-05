Fuvest divulga Guia de Inclusão com ações afirmativas para o vestibular 2026

Candidatos na prova do vestibular 2025 – Foto: Cecília Bastos/USP Imagens -

A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) divulgou nesta segunda, dia 5 de maio, o Guia de Inclusão Fuvest 2026. A publicação, gratuita e disponível on-line, informa sobre as ações afirmativas disponíveis para o concurso, como a isenção de taxa e as vagas reservadas, até o respeito às identidades de gênero e o suporte a necessidades específicas de acessibilidade e amamentação. O guia está disponível em formato PDF neste link ou de forma on-line na página do vestibular. A instituição também atualizou na página as informações sobre o concurso de 2026.

O guia esclarece, por exemplo, sobre o uso do nome social no vestibular que é garantido por lei para pessoas travestis e transexuais. Durante a inscrição, o candidato deve preencher o “nome social”, não sendo necessário que ele esteja no documento oficial do candidato no dia da prova. Uma vez cadastrado no sistema da Fuvest, o nome social será utilizado em todas as formas de comunicação com o candidato: desde a digital até a presencial.

Sobre as ações afirmativas, o guia esclarece o passo a passo de como diminuir ou se isentar da taxa de realização do vestibular, que é de 211 reais, de acordo com a renda familiar e a modalidade que o candidato cursou no ensino médio. Será possível fazer a solicitação no período das 12h do dia 12 de maio até as 12h do dia 11 de julho. A publicação também lembra que a USP reserva 50% das vagas para estudantes de escolas públicas brasileiras. Dessa metade, 37% são reservadas para pessoas negras, de cor preta ou parda e indígenas (PPIs).

O guia ainda explica que é possível solicitar recursos específicos para a realização da prova ou solicitar permissão para o uso de equipamentos especiais como, por exemplo, prova em braille, intérprete de Libras, prova ampliada em papel A3, uso de aparelho contínuo de infusão de insulina ou medição de glicose, uso de materiais próprios para extração de leite materno, uso de banheiro com maior frequência, entre outros.

As condições especiais para amamentação de crianças de até seis meses de idade durante a realização da prova também é foco de informações do guia. Há dois benefícios especiais para uma tranquila amamentação durante a prova: a candidata poderá levar um acompanhante para permanecer com a criança durante a realização do exame e haverá compensação do tempo de amamentação em até uma hora.

Os candidatos que necessitem de recursos específicos ou queiram solicitar condições para amamentação devem enviar seus pedidos antes da inscrição do vestibular, das 12h do dia 12 de maio até as 12h de 11 de julho.

Confira as principais datas do vestibular da Fuvest 2026:

Solicitação de isenção ou redução da taxa de inscrição: 12h do dia 12 de maio às 12h do dia 11 de julho de 2025

Pedido de recursos específicos: 12h do dia 12 de maio às 12h do dia 11 de julho de 2025

Inscrições: 18 de agosto e 7 de outubro de 2025

Primeira fase dos exames: 23 de novembro de 2025

Segunda fase: 14 e 15 de dezembro de 2025

Provas de competências específicas: 9 de dezembro a 12 de dezembro de 2025

Lista de aprovados na 1ª chamada: 23 de janeiro de 2026

