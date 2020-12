Futuros moradores do Arcoville se reúnem e elaboram abaixo-assinado

Moradores durante a reunião: eles buscam entendimentos com o Grupo Cem e querem a posse dos lotes do Arcoville - Crédito: Divulgação

Aproximadamente 320 futuros moradores do Arcoville, na região do Jardim Embaré, se reuniram na manhã deste domingo, 13, onde está sendo planejado o futuro bairro de São Carlos.

Obedecendo distanciamento, uso de máscara e álcool em gel, devido a pandemia da Covid-19, eles contaram com o apoio do vereador Rodson Magno do Carmo (PSDB) e o encontro foi no sentido de elaborar um abaixo-assinado para que possam negociar com o Grupo Cem, responsável pelo empreendimento, a diminuição das taxas, dos juros e a entrega dos lotes, que deveria ter ocorrido em 2018.

O gerente de supermercado Anderson Luiz da Silva disse ao São Carlos Agora que um advogado esteve presente para formalizar o ato e que nesta segunda-feira, 14, uma comissão irá até Jaboticabal para abrir negociação e chegar a um “comum acordo”.

“Queremos apenas justiça e que possamos ter condições de pagar as mensalidades. Além de tomar posse do prometido lote”, disse Anderson. “Criamos ainda um grupo de WhatsApp para que possamos unir ainda mais e lutar pelos nossos direitos”, disse, ao se referir ao grupo de moradores que buscam acordo com o Grupo Cem.

GRUPO CEM DÁ SUA VERSÃO

Através de sua assessoria de imprensa, o Grupo Cem entrou em contato com o portal e deu sua versão sobre a polêmica que envolve o Arcoville.

Abaixo, a integra do esclarecimento enviado pela empresa que sem sede em Jaboticabal:

“ESCLARECIMENTOS SOBRE O RESIDENCIAL ARCOVILLE SÃO CARLOS

O Residencial Arcoville trouxe um novo padrão de qualidade imobiliária para a cidade de São Carlos. Com localização privilegiada e grande potencial de valorização é inquestionável que se trata de um empreendimento sólido e confiável. Ocorre que após a aprovação de todo o projeto, início das obras e conclusão de todas as etapas de vendas, a loteadora foi surpreendida por novas exigências de melhorias na estrutura física do loteamento. O objetivo das novas obrigações foram para beneficiar moradores de empreendimentos e bairros vizinhos – Jardim Vista Alegre, Jardim Embaré, MRV Monte Athos, Jane Valério e Build.

A nossa equipe teve que estudar, aprovar e executar o aumento da capacidade do reservatório de água e também a expansão de todo o sistema de esgoto a pedido do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos. Medidas complexas que demandaram tempo, aprovações nos mais diversos tipos de órgãos, novas licitações e a contratação de mão-de-obra especializada.

Em quatro de dezembro de 2020, o TERMO DE VERIFICAÇÃO DE OBRAS (TVO), foi devidamente emitido pela Prefeitura. Este avanço proporcionou aos adquirentes e proprietários de lotes do Residencial Arcoville, meios de solicitar imediatamente a aprovação dos seus projetos de construção. Sobre as altas nos valores das parcelas, a situação é totalmente alheia à administração do

Residencial Arcoville, pois o contrato entre loteadora e os clientes é regido pelo IGPM - ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO. Com a pandemia esse índice atingiu níveis mais altos do que o esperado em todos os segmentos da economia nacional, e o setor imobiliário, foi bastante impactado. Além de se solidarizar com os futuros moradores, alternativas foram elaboradas e apresentadas para amenizar o aumento das parcelas, como por exemplo, o descontopontualidade de 10%, oferecido nos pagamentos à vista neste mês de dezembro.

Para o ano de 2021, novas estratégias devem ser estudadas de acordo com o cenário e os índices de cada mês, podendo haver novos descontos de pontualidade. Esta é uma forma que encontramos de ajudar e amenizar esses impactos financeiros.

Para aqueles que desejam o desconto, criamos um canal direto através dos telefones 0800 940 3112, (16) 3209-1000, ou (16) 99628-7994 (somente WhatsApp). Os canais estão à inteira disposição de todos os que desejam viabilizar os novos descontos, informações e esclarecimentos de absolutamente todas as dúvidas sobre o Residencial Arcoville.

Além das ações emergenciais, o Residencial Arcoville firmou também o total apoio à criação de uma ASSOCIAÇÃO DE BAIRRO E FUTUROS MORADORES, consolidando a comunicação entre a loteadora e os clientes.

Agradecemos o respeito e paciência e seguimos a disposição de todos!”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também