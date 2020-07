Futuro do consumo de proteína animal será destaque em simpósio realizado pela Embrapa

Crédito: Juliana Sussai

Estão abertas as inscrições para o Simpósio de Produção Animal e Recursos Hídricos (VI SPARH), único evento no Brasil e um dos poucos no mundo que aborda a temática das relações da água com a produção de proteína animal.

Nesta sexta edição especialistas renomados da área de alimentos vão discutir aspectos da carne do futuro ou carne de laboratório relacionados à sustentabilidade, mercado, bem-estar animal e saúde. Temas como o efeito das mudanças climáticas na disponibilidade de água, o uso da terra no Brasil e sua relação com os recursos hídricos, também estarão em foco durante o evento.

Realizado pela Embrapa Pecuária Sudeste, o evento virtual ocorre nos dias 22 e 23 de outubro pelo canal do Youtube da Embrapa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 20 de outubro pelo link https://bit.ly/sparh2020

De acordo com o coordenador do simpósio, o pesquisador Julio Palhares, o novo formato possibilita ampliar o alcance do SPARH, superando alguns obstáculos da participação em eventos presenciais.

O painel “O futuro do consumo de proteína animal” trará resultados de uma pesquisa sobre percepções dos consumidores brasileiros sobre carne de laboratório. A pesquisa foi liderada pela professora Carla Molento, da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Na sequência, os profissionais Andrea Mesquita, consultora da empresa Território da Carne e co-fundadora do Movimento Carnivorismo Brasil, Luiz Dematte, da empresa alimentícia Korin Agricultura e Meio Ambiente, e Gustavo Guadagnini, do The Good Food Institute debatem o que esperar do consumo de carne no futuro.

A programação completa, inscrições e mais informações sobre o evento podem ser obtidas aqui.

SERVIÇO

VI Simpósio de Produção Animal e Recursos Hídricos (SPARH)

Data: 22 e 23 de outubro de 2020

Evento virtual

Prazo para inscrição: 20/10/2020

Mais informações: https://bit.ly/sparh2020

