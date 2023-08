Futebol de mini robôs: grupo da USP São Carlos é campeão brasileiro

Desenvolvidos pelo Warthog Robotics, os robôs da USP São Carlos alcançaram 100% de aproveitamento na competição, marcando 86 gols, e sofrendo apenas 19 durante as sete partidas disputadas (crédito da imagem: Warthog Robotics) - Crédito: Warthog Robotics

Três pequenos robôs construídos por estudantes da USP, em São Carlos, jogaram um bolão no maior campeonato de combate de robôs da América Latina, a RoboCore Experience (RCX/2023). Programados para disputar a bola de forma autônoma, ou seja, sem nenhuma intervenção humana, eles conquistaram o primeiro lugar na categoria futebol mini físico (very small size), levando o grupo Warthog Robotics ao topo do pódio no último dia 30 de julho, durante a Campus Party Brasil, evento que sediou a competição.

Vinculado ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), à Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) e ao Centro de Robótica de São Carlos (CROB), o Warthog Robotics é um dos maiores grupos de pesquisa e extensão em robótica do Brasil, composto por estudantes de graduação e de pós-graduação do campus da USP, em São Carlos. No total, 19 membros do grupo participaram da RoboCore Experience (confira a relação de participantes no site do ICMC), em que o time campeão venceu a partida final por 9 a 3, contra a equipe da Escola Politécnica da USP. Os robôs de São Carlos alcançaram 100% de aproveitamento na competição, marcando 86 gols, e sofrendo apenas 19 durante as sete partidas disputadas.

Segundo os organizadores da RoboCore Experience, o campeonato reuniu 547 robôs de 96 equipes de sete diferentes países como França, Colômbia, Estados Unidos, Canadá, Filipinas e Paraguai, divididos em 21 categorias de variados segmentos, entre eles combate, hockey e futebol. A competição foi um dos grandes atrativos da Campus Party, que aconteceu no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo, de 26 a 30 de julho..

Conquista aconteceu durante a Campus Party Brasil, evento que sediou a RoboCore Experience, realizada de 26 a 30 de julho em São Paulo (crédito da imagem: RoboCore) Conquista aconteceu durante a Campus Party Brasil, evento que sediou a RoboCore Experience, realizada de 26 a 30 de julho em São Paulo (crédito da imagem: RoboCore)

Sob orientação dos professores Ivan Nunes, da EESC, e Roseli Romero, do ICMC, a equipe ressalta que o título só foi possível graças ao apoio e suporte proporcionados pelas instituições, que providenciaram estrutura, orientação e, principalmente, acesso ao conhecimento necessário para participar da competição. “Isso possibilitou ao grupo atingir o topo no cenário nacional de robótica. Devido às pesquisas, trabalhos e estudos desenvolvidos nessas instituições, o Warthog Robotics consegue aplicar o que há de mais inovador em robótica nacional e mundial”, comemora o coordenador da equipe, Rafael Lang.

O time prossegue, agora, com a preparação para a Copa Latino-Americana de Robótica (LARC) que ocorrerá em Salvador, na Bahia, de 7 a 12 de outubro. Além de concorrer novamente na categoria futebol mini físico (very small size), o Warthog competirá em duas outras modalidades: futebol de robôs small size, em que é o atual vice-campeão; e @home, na qual a equipe conseguiu quatro vice-campeonatos e um título nos últimos seis anos.

Leia Também