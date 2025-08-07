(16) 99963-6036
quinta, 07 de agosto de 2025
Cidade

Furto e vandalismo comprometem abastecimento de água em Santa Eudóxia

07 Ago 2025 - 09h46Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Furto e vandalismo comprometem abastecimento de água em Santa Eudóxia -

As instalações do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do distrito de Santa Eudóxia, em São Carlos, foram alvo de furto e vandalismo na madrugada desta quarta-feira (06) para quinta-feira (07), segundo informou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

Durante a ação criminosa, cerca de 50 metros de cabos elétricos de 150 mm² foram furtados, com prejuízo estimado em R$ 7.500,00. Em decorrência do crime, o distrito poderá enfrentar redução na pressão da água. A previsão é que os reparos sejam concluídos até as 14h desta quinta-feira, com normalização gradativa do abastecimento ao longo do dia e durante a madrugada.

Para minimizar os impactos, o SAAE enviou caminhão-pipa para abastecer locais prioritários, como creches, escolas e unidades de saúde. A autarquia reforça o pedido de uso consciente da água pela população, priorizando atividades essenciais, e lamenta mais um episódio de furto e vandalismo que afeta diretamente o sistema de abastecimento e prejudica toda a comunidade local.

Leia Também

Bom Prato de São Carlos terá cardápio especial em comemoração ao Dia dos Pais nesta sexta-feira
Cidade11h05 - 07 Ago 2025

Bom Prato de São Carlos terá cardápio especial em comemoração ao Dia dos Pais nesta sexta-feira

Feira da Economia e Utilidades do NRDC acontece neste sábado
Cidade10h33 - 07 Ago 2025

Feira da Economia e Utilidades do NRDC acontece neste sábado

EESC-USP conquista pentacampeonato na Fórmula SAE Brasil e representará o país em competição mundial nos EUA
Cidade10h02 - 07 Ago 2025

EESC-USP conquista pentacampeonato na Fórmula SAE Brasil e representará o país em competição mundial nos EUA

"Ainda estamos longe de um ambiente seguro para as mulheres", diz especialista sobre violência
Segurança09h00 - 07 Ago 2025

"Ainda estamos longe de um ambiente seguro para as mulheres", diz especialista sobre violência

"Quebrando o Silêncio 2025" acontece neste sábado no Mercado Municipal
Cidade08h12 - 07 Ago 2025

"Quebrando o Silêncio 2025" acontece neste sábado no Mercado Municipal

Últimas Notícias