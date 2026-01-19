(16) 99963-6036
Furto de fiação provoca instabilidade no atendimento da UBS do Botafogo

19 Jan 2026 - 09h56Por Jessica Carvalho R
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o atendimento à população na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Botafogo apresenta instabilidade e atrasos nesta segunda-feira (19), em razão de um furto de fiação ocorrido durante a madrugada.

Segundo a pasta, o crime comprometeu o funcionamento do sistema informatizado da unidade, que permanece temporariamente fora do ar. Apesar do problema, os atendimentos não foram suspensos e continuam sendo realizados pela equipe da UBS, ainda que de forma mais lenta.

A Secretaria de Saúde destacou que a equipe de manutenção já está no local para a instalação de nova fiação. A expectativa é de que o sistema seja restabelecido e os serviços normalizados o mais breve possível.

