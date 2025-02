Furto de fiação em reservatório do CDHU pode ocasionar falta d’água em São Carlos

Reservatório do CDHU foi alvo de furto e população pode ser afetada - Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) foi alvo de um furto na madrugada desta quarta-feira, 26, quando cabos elétricos do Centro de Produção, Reservação e Distribuição da CDHU, na Vila Isabel, foram levados por desconhecido(s).

O crime provocou a paralisação do funcionamento dos equipamentos que dependem de energia. Como este centro também auxilia no abastecimento do Antenor Garcia e do Cidade Aracy, através do acionamento de bombas, o abastecimento nesta grande região poderá ter impacto na diminuição do abastecimento de água.

Em nota, a autarquia lamentou este novo caso de furto de fios elétricos em suas unidades e esclarece que equipes já estão no local para apurar os prejuízos causados e providenciar o reparo o mais rápido possível.

