Furto de fiação deixa semáforos inoperantes na Avenida São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na madrugada desta sexta-feira (05), criminosos furtaram a fiação dos totens de semáforo instalados na avenida São Carlos, em frente ao cemitério municipal.

Com o crime, os semáforos deixaram de funcionar nos dois sentidos da via Centro/Rodovia e Rodovia/Centro, além do acesso para o bairro Cidade Jardim, também pela avenida São Carlos.

Agentes de trânsito estiveram no local e sinalizaram os cruzamentos com placas de “Pare”, a fim de orientar os motoristas e evitar acidentes.

Equipes da Prefeitura trabalham desde as primeiras horas da manhã para realizar o reparo e restabelecer o funcionamento normal dos equipamentos.

Até o momento, ninguém foi detido.

