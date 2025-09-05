(16) 99963-6036
Furto de fiação deixa semáforos inoperantes na Avenida São Carlos

05 Set 2025 - 09h55Por Jéssica C.R.
Crédito: Maycon Maximino

Na madrugada desta sexta-feira (05), criminosos furtaram a fiação dos totens de semáforo instalados na avenida São Carlos, em frente ao cemitério municipal.

Com o crime, os semáforos deixaram de funcionar nos dois sentidos da via  Centro/Rodovia e Rodovia/Centro, além do acesso para o bairro Cidade Jardim, também pela avenida São Carlos.

Agentes de trânsito estiveram no local e sinalizaram os cruzamentos com placas de “Pare”, a fim de orientar os motoristas e evitar acidentes.

Equipes da Prefeitura trabalham desde as primeiras horas da manhã para realizar o reparo e restabelecer o funcionamento normal dos equipamentos.

Até o momento, ninguém foi detido.

