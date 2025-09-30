(16) 99963-6036
terça, 30 de setembro de 2025
Cidade

Furto de cabos elétricos interrompe abastecimento em Água Vermelha

30 Set 2025 - 15h59Por Jessica Carvalho R.
Na madrugada desta terça-feira (30), criminosos furtaram cabos elétricos do Centro de Produção, Reservação e Distribuição de Água Vermelha, unidade administrada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE).

De acordo com o órgão, a ação criminosa causou a paralisação dos equipamentos da unidade, comprometendo temporariamente o abastecimento de água na região. Equipes técnicas foram deslocadas ao local logo nas primeiras horas da manhã para avaliar os danos e realizar os reparos necessários.

O SAAE informou que trabalha para restabelecer o funcionamento do sistema o mais rápido possível e pediu a colaboração da população no uso consciente da água durante o período de instabilidade no fornecimento.

Assessoria SAAE

