Fundo Social Vai oferecer novo curso de cuidador de idosos

Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) informa que no próximo dia 25 de setembro vai abrir as inscrições para mais um curso de cuidador de idosos. Serão oferecidas 30 vagas.

Para participar é necessário ter 18 anos, ensino fundamental II completo e no ato da inscrição é necessário apresentar CPF, RG e comprovante de endereço.

A inscrição deve ser feita no Centro da Juventude Elaine Viviani, localizado na avenida Papa Paulo IV, nº 1.000, no Monte Carlo. O horário de atendimento é das 8h às 17h.

No curso os alunos recebem todas as noções necessárias de acordo com a necessidade dos idosos, sempre visando o bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa atendida. É um profissional muito requisitado que agora tem todos os direitos trabalhistas garantidos.

Capacitar pessoas para que acompanhem o envelhecimento saudável e possam cuidar de idosos com e sem necessidades especiais na sua rotina, preservando e valorizando a convivência social e familiar é o objetivo principal da capacitação oferecida pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com o Senac.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 3419-7350 no Centro da Juventude ou pelo telefone 3372-0865 no Fundo Social.

