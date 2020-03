Fundo Social suspende início de cursos e suspende temporariamente a Campanha do Agasalho

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos informa que seguindo as recomendações do Decreto Municipal Nº 116, publicado nesta terça-feira (17/03), no Diário Oficial do Município, resolveu suspender o início das aulas, previsto para o próximo dia 23, dos cursos de Corte e Costura – Módulo II, Corte e Costura (80h), Manicure e Pedicure, Padaria e Móveis em Paletes. As matrículas para novas capacitações também estão suspendas no momento.

O Fundo Social também adiou o início da Campanha do Agasalho 2020 até 7 de abril.

Todas as solicitações devem ser realizadas pelo e-mail fundosocial@saocarlos.sp.gov.brou pelo telefone (16) 3372 -0865.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também