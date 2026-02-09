(16) 99963-6036
Fundo Social repassa refrigerantes para entidades assistenciais

09 Fev 2026 - 17h36Por Jessica Carvalho R
O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos iniciou, nesta semana, a distribuição de 3.800 embalagens de refrigerante sabor guaraná para 13 entidades assistenciais do município que desenvolvem atividades voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes.

Estão sendo beneficiadas as entidades APAE, ACORDE, Nave Sal da Terra, Nosso Lar, Projeto Coração, VAL, ASPE, Estrela do Amanhã, Pequeno Príncipe, CEMEAR, Madre Cabrini, Casa da Criança e PROARA.

De acordo com a primeira-dama do município e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, os refrigerantes foram doados por empresas da cidade. Segundo ela, parte do material foi utilizado nas festas de fim de ano promovidas pelo Fundo Social, e o excedente agora está sendo destinado às instituições. “Utilizamos os refrigerantes nas festas de final de ano realizadas para as crianças, mas ainda restou uma quantidade significativa. Por isso, estamos repassando às entidades que estão iniciando projetos voltados para esse público”, explicou.

Além dessa ação, o Fundo Social de Solidariedade recebe doações de diversos tipos, como roupas masculinas, femininas e infantis, calçados de todas as numerações, cobertores, roupas de cama, mesa e banho, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal, além de móveis e eletrodomésticos.

As doações podem ser entregues diretamente na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na Rua Francisco Maricondi, nº 375, Vila Marina. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3362-1014 ou (16) 99702-3619.

 

