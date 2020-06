Fundo Social repassa mais de 800 cestas básicas mensais para entidades assistenciais

Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos com apoio de instituições e da iniciativa privada vem realizando um trabalho intenso para atendimento das entidades assistenciais cadastradas no município. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, quando começou o isolamento social, a distribuição de alimentos aumentou para além das famílias em vulnerabilidade social, já que com a COVID-19 muitas famílias perderam renda, parcial ou total.

De acordo com o FSS em março foram distribuídas 500 cestas básicas, no mês seguinte mais de 700 e agora em junho deve chegar a 900 cestas, montadas com alimentos, produtos de higiene e de limpeza.

“Grandes redes de supermercados estão nós ajudando, assim como o Rotary Clube de São Carlos Pinhal que está nos repassando cestas semanalmente para distribuirmos automaticamente para que as entidades cadastradas possam atender o seu público. Aumentou muito o número de famílias que precisam dessa ajuda, portanto agradecemos todas as empresas e instituições que abraçaram a causa social. Toda a ajuda é muito bem vinda”, disse Lucinha Garcia, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

“A Agrindus nos repassa 75 cestas por semana e o Instituto Galo da Manhã, por meio do Rorary, outras 100 por semana e todas são destinadas para que o Fundo faça o repasse para as entidades. Paulo Ceneviva e Luiz Fernando Fauvel, do Rotary Clube, estiveram na sede do Fundo Social para a entrega das cestas. “Outras empresas também estão ajudando, caso da Giometti, que colaborou com 600 kg de alimentos”, comentou Ceneviva.

Nesta terça-feira (16/06) as entidades Projetando o Futuro, Aconchego de Maria e o Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário do bairro São Carlos VIII já retiraram as doações na sede do FSS.

