Fundo Social recebe mais de 1 tonelada de alimentos arrecadados durante o Matsuri

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos recebeu, nesta sexta-feira (05/09), 1,2 tonelada de alimentos não perecíveis, arrecadados durante a realização da 14ª edição do Matsuri, tradicional festival que celebra a cultura japonesa na cidade.

A entrega foi feita pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, pela Fundação Educacional São Carlos (FESC) e pela colônia japonesa, organizadora do evento. A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Herica Ricci Donato, recebeu oficialmente as doações.

Realizado nos dias 30 e 31 de agosto, no campus da FESC na Vila Nery, o Matsuri atraiu grande público com apresentações culturais, oficinas, gastronomia típica e diversas manifestações artísticas, unindo tradição e solidariedade.“O Matsuri sempre foi um símbolo da integração Brasil-Japão, mas agora também cumpre um papel social. Desde 2008 participo como voluntária e, neste ano, conseguimos arrecadar mais de uma tonelada de alimentos, que farão diferença para muitas famílias”, destacou Sandra Kaibara, uma das organizadoras.

Para Yashiro Yamamoto, representante da colônia japonesa em São Carlos, a edição teve um significado especial. “A comunidade aguardava ansiosamente este retorno, e o resultado superou as expectativas. A mudança para a FESC foi muito positiva, e o público aprovou 100%”, afirmou.

O presidente da FESC, Eduardo Cotrim, anunciou que a instituição continuará apoiando o evento nos próximos anos. “É uma honra receber um festival que valoriza a cultura e ainda contribui para causas sociais importantes. A FESC continuará sendo parceira.”

O vereador Lineu Navarro, autor da lei que inseriu o Matsuri no calendário oficial do município, também celebrou o sucesso da edição. “O evento é muito querido pela cidade e, além do valor cultural, agora também tem um impacto social relevante. Agradeço o apoio do presidente da Câmara, Lucão, e do ex-vereador Azuaite, que contribuíram com emenda parlamentar para sua realização.”

Já o secretário de Cultura e Turismo, Leandro Severo, ressaltou a importância da ação solidária. “Nossa expectativa é que esse aspecto social do Matsuri se fortaleça nos próximos anos. É bonito ver a cultura sendo instrumento de transformação social.”

A presidente do Fundo Social, Herica Ricci Donato, agradeceu as doações e reforçou o papel do órgão no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.“Essa união entre culturas gerou um resultado muito importante para o nosso trabalho. Toda doação faz diferença. Convidamos a população a continuar contribuindo com alimentos, roupas ou outros itens — tudo é direcionado a quem mais precisa”, concluiu.

O Fundo Social de Solidariedade está localizado na Rua Francisco Maricondi, nº 375 – Vila Marina. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3372-0865.

