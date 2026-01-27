Fundo Social recebe doação de três mil calças jeans apreendidas pela Receita Federal

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos recebeu, nesta semana, uma doação expressiva de três mil calças jeans novas, ainda com etiquetas, apreendidas pela Receita Federal. A entrega das peças foi viabilizada por meio da intermediação do servidor público Adalberto Blanco.

A presidente do Fundo Social e primeira-dama do município, Herica Ricci Donato, destacou a relevância da doação para o fortalecimento das ações sociais desenvolvidas ao longo do ano, especialmente por meio dos caminhões itinerantes. “Nós recebemos 3 mil calças, novas ainda com etiquetas, que já vão nos ajudar muito para os caminhões itinerantes. Já no próximo mês, em fevereiro, estaremos realizando o primeiro caminhão itinerante com essas doações”, afirmou.

As peças serão destinadas a famílias atendidas pelo Fundo Social em diferentes regiões da cidade. A iniciativa integra o trabalho dos caminhões itinerantes, que percorrem bairros em situação de vulnerabilidade levando roupas, cobertores e outros itens essenciais.

Herica ressaltou que a doação chega em um momento oportuno e reforça a dignidade das famílias beneficiadas. “É uma ajuda que fortalece nosso trabalho e garante dignidade para muitas pessoas. Receber roupas novas, de qualidade, faz diferença na vida de quem precisa”, disse. A primeira-dama também destacou a importância da parceria institucional. “A destinação de bens apreendidos para ações sociais transforma o que seria descartado em uma oportunidade concreta de apoio às famílias”, completou.

O prefeito Netto Donato enfatizou o impacto social da iniciativa e a integração entre os órgãos públicos. “Essa doação representa muito mais do que números. São três mil peças novas que vão garantir dignidade, conforto e apoio a muitas famílias de São Carlos. A parceria com a Receita Federal demonstra que, quando os órgãos públicos atuam de forma integrada, os resultados chegam diretamente a quem mais precisa. Nosso compromisso é seguir fortalecendo o Fundo Social, ampliando as ações itinerantes e levando atendimento e acolhimento para todas as regiões da cidade”, finalizou.

