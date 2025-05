Fundo Social realiza semana especial em comemoração ao Dia das Mães

As atividades começaram com sessões de corte de cabelo, escova e maquiagem - Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos iniciou nesta segunda-feira, 12, uma programação especial para todas mães de São Carlos. As atividades começaram com sessões de corte de cabelo, escova e maquiagem. Cada uma recebeu uma senha para ser atendida.

Já nesta terça-feira, 13, serão oferecidos serviços de aferição de pressão e taxa de glicose, além de massagens corporais e nos pés. Para encerrar a programação, na quarta-feira, 14, haverá massagem capilar, corporal e nos pés e maquiagem.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato e a diretora do FSS, Eucimara Jorge Pott, acompanharam o início dos trabalhos. As primeiras mães que chegaram no local optaram pelo corte de cabelo e outras somente pela escova. A maquiagem também foi realizada, saindo todo mundo com a autoestima elevada.

Confira a programação:

Terça-feira (13 de maio):

- Das 9h às 11h: Aferição de pressão e taxa de glicose;

- Das 14h às 16h30: Massagem corporal e massagem nos pés;

Quarta-feira (14 de maio):

- Das 8h30 às 12h: Massagem capilar e maquiagem;

- Das 14h às 16h30: Massagem corporal e massagem nos pés.

O Fundo Social de Solidariedade, está localizado na Rua Francisco Maricondi, 375, na Vila Marina. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3372-0865.

