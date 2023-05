Fundo social realiza mais um casamento comunitário no dia 07 de junho - Crédito: divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos realiza na próxima quarta-feira (07/06), a partir das 18h, no The Palace Eventos, a cerimônia do 8º Casamento Comunitário com a participação de 34 casais.

O casamento comunitário foi instituído pela Lei Municipal de 12.086/99 com objetivo de oficializar a união de casais que não possuem condições financeiras para custear as despesas de cartório e de celebração.

Com apoio da iniciativa privada, o Fundo Social vai oferecer a celebração, convite, decoração, música, buquê, vestido, maquiagem, cabelo, manicure, foto de recordação, além de um bolo e um espumante para a comemoração.

“A cerimônia está sendo preparada para a realização do sonho desses casais. Abrimos vagas para 50 casais, porém tivemos 34 inscrições”, explicou Lucinha Garcia, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

Cada casal poderá levar 6 convidados que serão acomodados em lugares reservados. Outras pessoas podem participar da cerimônia, mas não poderão ficar junto com os noivos.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3372-0865. O Fundo Social em São Carlos está localizado na rua Francisco Maricondi, 375, na Vila Marina.

