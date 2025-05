Fundo Social realiza bazar itinerante no Jockey Clube

Ação disponibilizou aproximadamente 4.500 peças de roupas e cobertores à população da região - Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos (FSS) promoveu quinta-feira, 15, mais uma edição do seu bazar itinerante, desta vez no pátio da Unidade de Saúde da Família (USF) do Jockey Clube. A ação, realizada com o apoio do “caminhão itinerante” do FSS, disponibilizou aproximadamente 4.500 peças de roupas e cobertores à população da região.

O bazar contou com roupas masculinas, femininas e infantis, de diferentes modelos e tamanhos, todas organizadas para facilitar a escolha dos participantes. A diretora do FSS, Eucimara Jorge Pott, destacou a importância da descentralização das doações.

“O objetivo é facilitar o acesso para quem tem dificuldade de se deslocar até nossa sede. Com o bazar itinerante, conseguimos atender melhor a população que vive em bairros mais afastados”, explicou.

Moradores como Francisca da Silva Rodrigues e Elizabete Ferrari compareceram ao local em busca de roupas de frio. “O frio chegou, as crianças precisam, e muitos estão sem trabalho”, comentou Francisca. Elizabete também retirou cobertores e agradeceu a iniciativa. “Estou feliz. Quem está aqui precisa. É um trabalho muito importante e bonito da cidade. Agradeço a quem pensa no próximo.”

As doações podem ser feitas durante todo o ano. O FSS recebe roupas, agasalhos, calçados e cobertores em bom estado na sede, localizada na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. Para grandes volumes, o agendamento pode ser feito pelo telefone (16) 3372-0865. Não são aceitas peças rasgadas, sujas ou inutilizáveis.

Também há pontos de arrecadação espalhados pela cidade, como o Paço Municipal, SAAE, FESC Vila Nery, Arena Guarás, São Carlos Clube, Escola Infantil Jequitibá, Colégio Anglo, Academia Vida, Condomínio Faber 4, Condomínio Parque Fher, Clínica Flamboyant, Edifício Maison de Marseille e Edifício Jatobá.

A Campanha do Agasalho segue até o dia 13 de junho, mas o espírito solidário da população é bem-vindo durante todo o ano.

