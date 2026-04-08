Fundo Social realiza bazar itinerante e atende dezenas de famílias no São Carlos VIII

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos promoveu, na última terça-feira (7 de abril), mais uma edição do bazar itinerante. Desta vez, a ação foi realizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) localizado na Praça do Céu das Artes, no bairro São Carlos VIII.

A iniciativa reuniu dezenas de famílias da região desde as primeiras horas da manhã. O atendimento teve início às 8h30, com distribuição de senhas por ordem de chegada. Cada participante teve 15 minutos para selecionar roupas e calçados de acordo com suas necessidades.

Ao todo, foram disponibilizadas cerca de 5 mil peças, entre itens masculinos, femininos e infantis, organizados por tamanho e estilo, facilitando a escolha dos beneficiados.

O objetivo da ação é ampliar o acesso a itens essenciais para famílias em situação de vulnerabilidade social, levando o atendimento diretamente aos bairros mais afastados da região central.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Herica Ricci Donato, esta foi a primeira edição do bazar em 2026. “A proposta é ampliar o alcance da ação ao longo do ano. Para isso, contamos com a colaboração da população nas doações para a Campanha do Agasalho. Nosso objetivo é garantir dignidade às pessoas que mais precisam, especialmente aquelas que vivem longe do centro”, destacou.

A diretora do Fundo Social, Eucimara Jorge Pott, reforçou a necessidade de doações, principalmente de roupas masculinas e infantis. “Nosso estoque desses itens está baixo. Quem tiver peças em bom estado pode contribuir. Em casos de grandes volumes, a equipe realiza a retirada mediante agendamento”, informou.

O Fundo Social de Solidariedade está localizado na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3362-1014.

Leia Também