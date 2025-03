Fundo Social realiza a Semana da Mulher

Compartilhar no facebook

Gesto simboliza respeito e gratidão pela dedicação das mulheres na sociedade, seja no ambiente profissional, familiar ou social - Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos iniciou na manhã desta segunda-feira, 10, uma série de atividades voltadas para as mulheres. A Semana da Mulher é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8 de março.

Até a próxima quinta-feira, 13, estarão sendo oferecidos, gratuitamente, serviços como corte de cabelo, escova, hidratação capilar, manicure, designer de sobrancelhas, massagem corporal e coloração pessoal.

Nesta segunda-feira, 10, no período da manhã foi dia de cuidar dos cabelos, profissionais do Instituto Mix, um dos parceiros do evento, atenderam as mulheres que procuraram o Fundo para mudar o visual fazendo um novo corte de cabelo e aquelas que optaram somente por uma escovação. Na parte da tarde os serviços foram ampliados, sendo oferecidos também hidratação capilar, manicure e designer de sobrancelhas.

Herica Ricci Donato acompanhou o início da programação e falou da importância de oferecer vários serviços para as mulheres. “São atividades para a valorização da autoestima feminina. O gesto simboliza respeito e gratidão pela dedicação de nós mulheres na sociedade, seja no ambiente profissional, familiar ou social”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade.

Nesta terça-feira, 11, das 14h às 17h, será oferecido massagem corporal e designer de sobrancelhas. Na quarta-feira, 12, das 8h às 12h, será ofertado o serviço de manicure. Na quinta-feira, 13, das 14h às 17h, para encerrar a programação, será ministrada uma palestra sobre “Coloração Pessoal” com Fernanda Viana. A coloração pessoal ou colorimetria, é um teste que analisa o subtom da pele e identifica as cores que mais combinam com cada uma das pessoas. Ela analisa quais cores têm o potencial de deixar o rosto mais harmônico, suavizando olheiras, rugas, manchas e muito mais.

A Secretaria de Saúde, em parceria com o Fundo Social, também disponibilizou profissionais da enfermagem que até quinta-feira, 13, permanecerão no local, para aferir a pressão, checar o índice glicêmico e verificar os batimentos cardíacos de todas as mulheres que compareceram. O atendimento é por ordem de chegada.

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos está localizado na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. O Instituto Sete e Senac também são parceiros do Fundo Social nessas atividades.

Outras informações sobre a Semana da Mulher podem ser obtidas no Fundo Social pelo telefone (16) 3372-0865.

